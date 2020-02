Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag Kursverluste verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.187,62 Zählern um 22,48 Punkte oder 0,70 Prozent unter dem Montag-Schluss (3.210,10). Bisher wurden 179.509 (Vortag: 131.480) Aktien gehandelt (Einfachzählung). Europaweit ging es an den Börsen abwärts. Für Unsicherheit sorgte vor allem die am Vorabend veröffentlichte Umsatzwarnung ...

