Die Eurozone hat zu viele Banken, doch die Konsolidierung kommt nicht wirklich voran. Fusionen über Ländergrenzen hinweg sind wegen der Regulierung schwierig, aber in Italien tut sich nun etwas. Die Intesa Sanpaolo greift nach der Rivalin UBI Banca. An der Börse kommt das Übernahmeangebot gut an, die Intesa sollte langfristig davon profitieren.Intesa will 4,9 Milliarden Euro für UBI bezahlen - und zwar nicht in bar, sondern in neuen eigenen Aktien. Der Deal soll bis Ende des Jahres abgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...