Frankfurt (ots) - Wyndham Hotels & Resorts, weltweit größter Hotel-Franchisegeber mit einer globalen Präsenz von rund 9.300 Hotels in etwa 90 Ländern, hat seine Marktposition in der EMEA-Region mit zahlreichen Neueröffnungen und Markteintritten im vergangenen Jahr weiter ausgebaut.Das Unternehmen stärkte seine Präsenz in wichtigen Märkten wie Griechenland, Deutschland, Portugal, Georgien sowie dem Mittleren Osten, Afrika und Indien. Darüber hinaus wuchs Wyndham Hotels & Resorts durch die Erschließung neuer Märkte. So wurden unter anderem in Armenien, Kroatien und Kirgistan neue Häuser eröffnet. In Dänemark gelang mit einer Exklusivvereinbarung mit Comwell Hotels ein wichtiger Durchbruch für die gehobene Marke Dolce® by Wyndham, die in den kommenden zwei Jahren zu weiteren Eröffnungen führen wird.Neu auf dem europäischen Markt ist die Marke La Quinta® by Wyndham. Mit dem La Quinta® by Wyndham Istanbul Gunesli eröffnete das erste Hotel der Marke außerhalb von Amerika. Mit diesem verfügt Wyndham Hotels & Resorts nun über 80 Hotels in der Türkei und hat damit seine Position als größte internationale Hotelmarke des Landes weiter ausgebaut.Auch die Präsenz im Mittleren Osten und in Afrika wurde verstärkt. Zu den wichtigsten Eröffnungen gehörte die Eröffnung des Wyndham Garden® in Muscat, Oman, mit der Ergänzung durch das Ramada Encore® von Wyndham Muscat Al Ghubra, die für März 2020 erwartet wird. Das Unternehmen kündigte zudem drei neue Hotels in Dubai als Teil des Deira Waterfront Development by Ithra Dubai, VAE, an, die die Einführung der Marke Super 8® by Wyndham auf dem Markt einschließen wird. In Indien wächst das Unternehmen vor allem im mittleren Marktsegment. 2019 eröffneten sieben Hotels in wichtigen Städten wie Neu-Delhi, Bangalore und Jaipur.Dimitris Manikis, President und Managing Director, Wyndham Hotels & Resorts EMEA, sagte: "Wir sind sehr stolz auf unser starkes Wachstum in der Region und werden diese Dynamik in den kommenden Jahren in den bestehenden und neuen Märkten für weitere Initiativen nutzen. EMEA ist eine der vielfältigsten Regionen der Welt. Durch unsere starke Hotelpräsenz und große Markenvielfalt können wir in immer neuen Reisezielen unsere Vision umsetzen, Hotelreisen für alle zu ermöglichen. So findet jeder Reisende in der Region ein Wyndham Hotel, das seinen Bedürfnissen entspricht."Zu den erfolgreichen Eröffnungen von Wyndham Hotels & Resorts in der Region EMEA zählen unter anderem die folgenden Häuser:Super 8 by Hamburg Mitte (Deutschland): Das Hotel liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Die 274 Zimmer verfügen über Annehmlichkeiten wie Boxspringbetten, begehbare Duschen, Smart-TVs und Safes. Jedes Zimmer ist darüber hinaus mit einem SmartKey ausgestattet, der es den Gästen ermöglicht, einfach mit dem Handy ein- und auszuchecken.Comwell Aarhus, Dolce by Wyndham (Dänemark): Zentral in Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks, gelegen, befindet sich das erste Wyndham Hotel des Landes in der Nähe des Hafens, umgeben von gemütlichen Cafés und Restaurants. Es bietet 240 Zimmer, einen vielseitig einsetzbaren Konferenzraum, ein Restaurant und eine Bar. Hotelgäste erwartet eine stilvolle und urbane Einrichtung der dänischen Designfirma HAY sowie ein herrlicher Blick auf Aarhus.La Quinta by Wyndham Istanbul Gunesli (Türkei): Wyndham's erstes La Quinta-Hotel in Europa wurde im Dezember 2019 eröffnet und bietet seinen Gästen 404 Zimmer. Darüber hinaus können sich Reisende auf zahlreiche Annehmlichkeiten freuen, darunter drei Restaurants sowie ein Fitnesscenter mit Sauna, türkischem Bad, Jacuzzi, Dampfbad und beheiztem Hallenbad. Das Hotel verfügt außerdem über insgesamt 1.500 Quadratmeter Tagungsfläche, acht Tagungsräume und einen Ballsaal für Freizeit- als auch Geschäftsreisen. Der internationale Flughafen sowie das Expo-Center der Stadt sind vom Hotel aus gut zu erreichen.Wyndham Grand Tbilisi (Georgien): Das erste Wyndham Grand® Hotel im Land mit 158 Zimmern wurde im Mai 2019 eröffnet und liegt zentral am Freiheitsplatz. Das Haus wurde vom renommierten Architekten Juri Puchinsky entworfen. Zu den Highlights gehören drei Restaurants, 17 Suiten, darunter zwei Präsidentensuiten, eine prächtige Lobby mit einem maßgeschneiderten 22-Meter-Leuchter und ein Ballsaal.Wyndham Garden Muscat Al Khuwair (Oman): Nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Muscat entfernt liegt das neue Hotel in der Sultan Quaboos Street. Es verfügt über 143 moderne Zimmer, neueste Freizeiteinrichtungen mit zwei Schwimmbädern, Dampfbädern und Saunen sowie drei Lebensmittel- und Getränkeausgaben. Das Hotel wurde im Dezember 2019 eröffnet.Wyndham Grand Algarve (Portugal): Das Hotel markiert den Eintritt der Marke Wyndham Grand im Markt und wurde im Dezember 2019 eröffnet. Es liegt im bekannten Golf- und Urlaubsort in der Nähe von sechs renommierten Golfplätzen. Gäste können sich über 132 elegante Gästezimmer und Suiten mit luxuriösen Annehmlichkeiten, mehrere Speisemöglichkeiten, einen Spa-Bereich mit umfassendem Service, ein hochmodernes Fitnesscenter, einen Innen- und Außenpool und Kinderclubs freuen.Wyndham Grand Crete Mirabello Bay (Griechenland): Das Hotel in der berühmten Region Elounda auf Kreta wurde im April 2019 eröffnet und ist das erste Luxushotel von Wyndham Hotels & Resorts auf einer griechischen Insel. Der Blick auf die Küste des Kretischen Meeres und die Hänge von Lassithi bildet die Kulisse für die 311 Gästezimmer und Bungalows. Zu den Einrichtungen gehören ein Spa- und Fitnesscenter, ein Privatstrand sowie zwölf Veranstaltungsräume mit modernster Ausstattung.Dolce by Wyndham Akti Imperial Hotel & Convention Centre (Griechenland): Das an der Küstenlinie von Rhodos gelegene Hotel wurde im Juli 2019 eröffnet und bietet einen Panoramablick auf das Mittelmeer. Neben über 700 geräumigen Gästezimmern stehen Gästen verschiedene Freizeiteinrichtungen, darunter acht Restaurants, ein Innen- und Außenschwimmbad, ein Fitnesscenter und ein Spa, zur Verfügung. Für Veranstaltungen gibt es 32 Tagungsräume für bis zu 8.000 Gäste.Ramada by Wyndham Madrid Getafe (Spanien): Das erste Ramada® by Wyndham Hotel in Spanien wurde im Oktober 2019 eröffnet. Nur 25 Minuten vom Stadtzentrum und dem internationalen Flughafen der Stadt Madrid entfernt verfügt das Haus über 96 stilvolle Gästezimmer, eine Lobby-Bar und ein Restaurant mit mediterranen Köstlichkeiten. Geschäftsgruppen können die drei Tagungsräume des Hotels mit einer Kapazität von bis zu 110 Konferenzgästen sowie einen Innen- und Außenparkplatz nutzen.Ramada by Wyndham Bengaluru Yelahanka (Indien): Im Mai wurde das erste Ramada by Wyndham Hotel in Bengaluru eröffnet und bietet Gästen eine Auswahl an 80 Zimmern. Es erstreckt sich über fünf Hektar Landschaftsgärten und hält für die Gästen zahlreiche Konferenz- und Freizeiteinrichtungen, darunter einen Pool, ein Spa und ein Fitnesscenter bereit.Ramada by Wyndham Kapurthala (Indien): Das Hotel liegt direkt an der Jalandhar - Kapurthala Road in der Nähe der Wissenschaftsstadt Pushpa Gujral und ist das erste Ramada by Wyndham Hotel in Kapurthala. Gäste können eines von 69 Zimmern beziehen und Annehmlichkeiten wie einen Pool, einen Fitnessclub und einen großen Veranstaltungsraum sowie ein Restaurant, eine Bar und eine Lounge nutzen. Das Hotel wurde im März 2019 eröffnet.Zu den für 2020 geplanten Eröffnungen von Wyndham Hotels & Resorts gehören weitere Super 8 by Wyndham Hotels in Mainz und Augsburg (Deutschland) sowie das Debüt der Marke in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem Super 8 by Wyndham Deira Waterfront in Dubai. Weitere geplante Eröffnungen sind das Ramada Encore von Wyndham Muscat Al Ghubra (Oman) und verschiedene Ramada by Wyndham Hotels in ganz Indien, Tiflis (Georgien) sowie Budapest (Ungarn).Weiteres druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie auf Anfrage.Über Wyndham Hotels & ResortsWyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) ist der weltweit größte Hotel-Franchisegeber mit rund 9.300 Hotels in etwa 90 Ländern auf sechs Kontinenten. Mit mehr als 831.000 Zimmern, die jeden Reisenden ansprechen, verfügt Wyndham über eine marktführende Präsenz im Economy- und Midscale-Segment. Zum Portfolio des Unternehmens gehören 20 Hotelmarken, darunter Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel Inn & Suites®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, The Trademark Collection® and Wyndham®. Darüber hinaus ist Wyndham Hotels & Resorts auch ein führender Anbieter von Hotelmanagement-Dienstleistungen mit rund 400 gemanagten Hotels. Das preisgekrönte Treueprogramm Wyndham Rewards® bietet rund 81 Millionen registrierten Mitgliedern die Möglichkeit, Punkte in zehntausenden von Hotels, Ferienanlagen und Ferienhäusern weltweit einzulösen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.wyndhamhotels.com/de-de. 