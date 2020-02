FRANKFURT (Dow Jones)--Osram verschärft seine Sparanstrengungen. Bis 2022 sollen die Kosten nicht wie bisher geplant nur um 220 Millionen Euro, sondern um 300 Millionen Euro gesenkt werden, verkündete das Lichttechnikunternehmen auf seiner Hauptversammlung in München. Mit einem Bündel von Einzelmaßnahmen komme Osram zügiger voran als zunächst erwartet. "Wir halten das, was wir versprochen haben", sagte Vorstandschef Olaf Berlien. "Osram wird die Transformation weiter beschleunigen." Osram wird vom Sensor- und Chiphersteller AMS übernommen. Das österreichische Unternehmen will dabei einige Geschäfte überprüfen.

February 18, 2020 04:35 ET (09:35 GMT)

