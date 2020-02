Varta nach den Zahlen: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Nachdem die im TecDAX-Index gelistete Aktie des Batterieherstellers Varta (ISIN: DE000A0TGJ55) am 4.12.19 noch bei 128 Euro ihr Allzeithoch erreicht hatte, brach sie bis zum 3.2.20 um gewaltige 44 Prozent auf bis zu 71,80 Euro ein. Als Grund für den Kurssturz wurde das Erstarken chinesischer Mitbewerber genannt, die auch vor Patentverletzungen nicht zurückschrecken sollen.

Seit Anfang Februar konnte sich die Aktie wieder deutlich erholen. Die am 17.2.20 veröffentlichten, weit über den Expertenerwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen des Unternehmens sorgten gestern auf Schlusskursbasis für einen 9-prozentigen Freudensprung. Allerdings konnte die Aktie im frühen Handel des 18.2.20 das hohe Kursniveau nicht ganz halten. Für Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft, die der wahrscheinlich auch in Zukunft sehr volatil bleibenden Aktie in den nächsten Wochen weiteres Steigerungspotenzial zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 80 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Varta-Aktie mit Basispreis bei 80 Euro, Bewertungstag 17.6.20, BV 0,1, ISIN: DE000HZ66JZ6, wurde beim Varta-Aktienkurs von 83,20 Euro mit 1,15 - 1,17 Euro gehandelt.

Wenn sich die Varta-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 90 Euro erholt, dann wird der handelbare Preis auf etwa 1,49 Euro (+27 Prozent) zulegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 77,9949 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Varta-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,9949 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX8PBX4, wurde beim Aktienkurs von 83,20 Euro mit 0,70 - 0,76 Euro taxiert.

Kann die Varta-Aktie auf 90 Euro zulegen ohne vorher die KO-Marke zu berühren oder zu unterschreiten, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,20 Euro (+58 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 74,036 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Varta-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,036 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM6JJL0, wurde beim Aktienkurs von 83,20 Euro mit 1,05 - 1,06 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Varta-Aktie auf 90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,59 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Varta-Aktien oder von Hebelprodukten auf Varta-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de