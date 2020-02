Bonn (www.anleihencheck.de) - China macht weiter an mehreren Fronten gegen die ökonomischen Folgen der Corona-Epidemie mobil, so die Analysten von Postbank Research.Gestern habe die People?s Bank of China den Zinssatz auf die mittelfristige Refinanzierungsfazilität für Geschäftsbanken (Marginal Lending Facility, MLF) von 3,25 auf 3,15 Prozent gesenkt. Da dieser Zinssatz direkten Einfluss auf die sogenannte "Loan Prime Rate" (LPR) nehme, an die der überwiegende Teil der bestehenden und neu ausgegebenen Unternehmenskredite gekoppelt sei, dürfte die Entscheidung noch stärker als die Zinssenkungen bei kurzfristigen Refinanzierungsgeschäften in den vergangenen Wochen zu einer Stimulation der Kreditvergabe beitragen. Nach Aussagen der Notenbank sollten hiervon insbesondere stark vom Coronavirus betroffene Unternehmen profitieren. ...

