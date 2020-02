Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt (pta019/18.02.2020/10:40) - ... * Überzeichnung für die letzte Tranche



Frankfurt/M., den 18. Februar 2020. Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., hat die Platzierung ihrer im Dezember 2019 ausgegebenen Unternehmensanleihe 2019/2023 (ISIN: DE000A255D05 / WKN A255D0) erfolgreich abgeschlossen. Nach weiterer Aufstockung um bis zu 10 Mio. Euro wurde diese Summe in voller Höhe bei nationalen und internationalen Investoren platziert, so dass sich das Anleihevolumen jetzt auf 40 Mio. Euro beläuft. Die Nachfrage für die letzte Tranche der neuen Teilschuldverschreibungen war so hoch, dass das Ausgabevolumenn sogar deutlich überzeichnet wurde.



"Mit dem letzten Schritt haben wir die Ausgabe unserer Anleihe abgeschlossen, eine weitere Erhöhung ist nicht beabsichtigt", sagt Axel Harloff, Vorstand der ERWE Immobilien AG. Die neuen Mittel werden für Investitionen in den weiteren, ertragsstarken Bestandsaufbau ver-wendet. "Aktuell verhandeln wir die Akquisition interessanter Portfolios aus unserer gut gefüllten Pipeline", so Harloff weiter.



Die Teilschuldverschreibungen aus der Aufstockung wurden zu 100 Prozent des Nennwerts ausgegeben. Die Anleihe ist mit 7,5 Prozent p.a. verzinst und läuft vier Jahre. Sie wird im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.



german communications AG Jörg Bretschneider Milchstr. 6 B 20148 Hamburg T. +49-40-4688330, F. +49-40-46883340 presse@german-communications.com



Investor Relations: Hillermann Consulting e. K. Christian Hillermann Streit's Hof, Poststraße 14-16 20354 Hamburg T.+49-40-32027910, F. +49-40-320279114 office@hillermann-consulting.de



Aussender: ERWE Immobilien AG Adresse: Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Christian Hillermann Tel.: +49 40 320 279-10 E-Mail: office@Hillermann-Consulting.de Website: www.erwe-ag.com



ISIN(s): DE000A1X3WX6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



