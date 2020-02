Düsseldorf (ots) - In wenigen Tagen heißt es wieder Kölle Alaaf - 134 Kölner feiern allerdings schon mal vor, denn sie gewinnen zusammen eine Million Euro. Der Postcode Monatsgewinn im Februar fällt nach Köln. Der 36-jährige Hauptgewinner Manuel* wird von Straßenpreis-Moderator Giuliano Lenz mit einem Scheck in Höhe von 500.000 Euro überrascht. Dank seines Postcodes 50829 GF gewinnen automatisch alle Teilnehmer in Manuels Postleitzahl 50829 mit und bekommen 2.857 Euro pro Los. Genevieve* gewinnt nicht nur mit ihrem Los, sie ist auch Gründerin der Organisation F.I.N.K. e.V., die dank der Teilnehmer der Postcode Lotterie aus NRW seit 2018 unterstützt wird.Jeden Monat aufs Neue wird der Postcode Monatsgewinn gezogen: Im Februar fällt dieser auf den Postcode 50829 GF von Manuel* aus Bocklemünd. Mit seinem Los bei der Soziallotterie gewinnt er eine halbe Million Euro, Straßenpreis-Moderator Giuliano Lenz überrascht ihn mit dem goldenen Umschlag. Eine weitere halbe Million Euro teilen sich 133 Teilnehmer in derselben Postleitzahl (50829).Schlaflos vor lauter Aufregung:"Seit zwei Tagen habe ich gar nicht mehr geschlafen. Es ist so selten, dass man überhaupt mal was gewinnt", das sind Manuels letzte Worte, bevor er den Scheck aus dem goldenen Umschlag zieht. Er weiß bisher, dass er etwas gewonnen hat, ahnt aber nichts von der Höhe seines Gewinns. Ganz langsam und mit Bedacht zieht er Null für Null den Scheck aus dem Umschlag und schiebt ihn erstmal wieder zurück, denn damit hat er niemals gerechnet. Sein Vater steht an seiner Seite und dann sprudelt es aus dem Gewinner heraus: "Papa, wir können uns ein Haus kaufen."2.857 Euro pro Los für die richtige Postleitzahl:Dank Manuel beziehungsweise seinem gezogenen Postcode, gewinnen alle Teilnehmer aus der Postleitzahl 50829 mit. Einige nehmen mit bis zu drei Losen teil und verdreifachen dadurch ihren Gewinn. Auch Genevieve* gehört zu den glücklichen Gewinnern und geht mit 2.857 Euro nach Hause. Sie und ihr Mann sind heute jedoch Gewinner im doppelten Sinne. Ihre Organisation F.I.N.K. e.V. wird bereits seit 2018 durch die Teilnehmer der Postcode Lotterie aus NRW unterstützt.Persönliche Glückwünsche vom Bezirksbürgermeister:Auch Bezirksbürgermeister Josef Wirges lässt es sich nicht nehmen den Gewinnern persönlich zu gratulieren. Bei Currywurst und Februarsonne feiern die 134 Gewinner ihren Glückstag. Postleitzahl-Gewinnerin Lina* fasst es passend zusammen: "Ich möchte mit meiner Teilnahme etwas Gutes tun und das kommt irgendwann zurück."Lose, die den Unterschied machen:Der gute Zweck überzeugt die Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie, denn mit 30 Prozent ihrer Losbeiträge unterstützen sie soziale und ökologisch nachhaltige Projekte in der Umgebung. Zwei davon sind bei der großen Gewinnerüberraschung ebenfalls mit vor Ort. Das Projekt naturnahe Balkone für Köln vom NABU Stadtverband Köln e.V. setzt sich für den Insekten- und Artenschutz ein. Die Organisation F.I.N.K. e.V. betreibt interkulturelle Gemeinschaftsgärten für Geflüchtete und Kölner BürgerInnen.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Die Gewinner werden mit ihren Vornamen benannt.Über die Deutsche Postcode Lotterie:Die erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.000.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose im gewinnenden Postcode teilen sich 500.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften miteinander und tun zugleich Gutes.30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits knapp 1.700 Projekte mit 33,6 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte (http://www.postcode-lotterie.de/projekte).Die Ziehung: Persönliche GewinnbenachrichtigungDie monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen sämtliche gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unter www.postcode-lotterie.de (http://www.postcode-lotterie.de) oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 6680. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 5. März.