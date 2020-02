STUTTGART (Dow Jones)--Daimler rechnet im Lkw-Geschäft nach dem Gewinneinbruch vergangenes Jahr in den kommenden Monaten angesichts weltweit schwacher Märkte mit zunehmendem Gegenwind. In den wichtigen Märkten Nordamerika und Europa werde eine deutlich rückläufige Entwicklung erwartet, kündigte Daimler Trucks anlässlich des Jahrespressegesprächs an.

"Auf den konjunkturellen Gegenwind in wichtigen Regionen haben wir uns eingestellt und unsere Produktion angepasst", sagte Martin Daum, Daimler-Vorstand für das Lastwagen- und Busgeschäft. "Wir wollen und werden unsere Kosten dauerhaft senken. Daher haben wir unsere Effizienzmaßnahmen intensiviert", so der Manager. Die bisher in Aussicht gestellten Kostensenkungen von rund 550 Millionen Euro bis Ende 2022 bekräftigte der Konzern.

Insgesamt dürften die Lkw-Verkäufe dieses Jahr weltweit leicht sinken. Daimler spricht von einer "Normalisierung" großer Truckmärkte. Der Umsatz von Daimler Trucks soll "deutlich" sinken, die bereinigte operative Marge erneut sinken auf nur noch 5 (Vorjahr: 6,1) Prozent, wie der Konzern bereits vergangene Woche zur Jahrespressekonferenz angekündigt hat.

