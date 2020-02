Am Freitag, 14. Februar 2020, schloss der boerse.de-Aktienfonds (WKN: A2AQJY) auf einem neuen Rekordstand, womit allein in diesem Jahr die All-Time-Highs bereits zum 18. Mal weiter nach oben geschoben wurden. Das bedeutet: Alle Anleger liegen im Gewinn, der allein seit Jahresanfang 6,3% beträgt. In den zurückliegenden zwölf Monaten legte der boerse.de-Aktienfonds 23,5% zu, inklusive...

