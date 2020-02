BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bundesumweltminister und heutige Außenpolitiker Norbert Röttgen hat seine Kandidatur um den CDU-Vorsitz offiziell angekündigt. Es gehe um die christlich-demokratische Idee von der Zukunft unseres Landes, sagte er am Dienstag in der Bundespressekonferenz in Berlin. Davon habe er seit der Rückzugsankündigung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer wenig gehört. "Und darum kandidiere ich."



Es gehe jetzt nicht allein um eine Personalentscheidung für den Parteivorsitz, betonte Röttgen. "Es geht um die politische - personelle und inhaltliche - strategische Positionierung der CDU."



Röttgen war von Oktober 2009 bis Mai 2012 Bundesumweltminister. 2010 setzte er sich in Nordrhein-Westfalen im Ringen um den CDU-Landesvorsitz in einer Mitgliederbefragung gegen Armin Laschet durch. Dann trat er als CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2012 an und verlor gegen SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) warf ihn daraufhin aus ihrem Kabinett, weil er sich weigerte, als Oppositionsführer ins Land zu wechseln. Inzwischen leitet er den Auswärtigen Ausschuss des Bundestags./sk/DP/stw