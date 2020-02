Bochum / Witten (ots) - Der VfL Bochum 1848 und water at work haben eine nachhaltige Partnerschaft unter dem Motto "Hier, wo das Wasser" vereinbart. Angelehnt an die Dachmarke des Traditionsvereins "HIER, WO DAS HERZ NOCH ZÄHLT" wird die Marke des Wittener Unternehmens Coffee at Work zukünftig unter anderem für eine nachhaltige Trinkwasserversorgung im Vonovia-Ruhrstadion sorgen. "Als water at work freuen wir uns sehr über die neue Kooperation mit meinem Herzensverein VfL Bochum. Hier an der Castroper Straße habe ich nicht nur in der Jugend gespielt und bin seit vielen Jahren Dauerkartenbesitzer - den VfL und uns verbindet zusätzlich ein starkes Engagement für das Thema Nachhaltigkeit", so Martin Sesjak, Gründer und Geschäftsführer von Coffee at Work.Ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung beim VfL"Für uns als Verein spielt die ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung eine wichtige Rolle. Dies bündeln wir unter unserer CSR-Dachmarke 'HIER, WO DAS HERZ NOCH ZÄHLT'", erklärt Christoph Wortmann, Mitglied der Geschäftsleitung beim VfL Bochum 1848. "Dabei fokussieren wir uns nicht nur auf externe Projekte, sondern prüfen auch interne Prozesse, um Ressourcen zu schonen, Müll zu reduzieren und die Umwelt zu schützen." Aus diesem Grund sei die Partnerschaft mit water at work "der nächste logische Schritt".Auch die Melitta Gruppe, zu der Coffee at Work mit seiner Marke water at work gehört, setzt seit vielen Jahren darauf, Ressourcen zu schonen und möglichst nachhaltig zu produzieren. "Als weltweit tätiges Unternehmen setzen wir uns dabei täglich erfolgreich dafür ein, dass dieser Anspruch mit dem Genuss von Tee, Kaffee und Tafelwasser Hand in Hand gehen kann", so Stefan Dierks, Director Sunstainability Strategy bei Melitta.Umweltschutz und bester Geschmack - nicht nur im StadionNeben der Trinkwasserversorgung im Stadion wird water at work zukünftig bald auch die Stadtwerke Bochum LOUNGE, das 1848, die Geschäftsstelle sowie das Talentwerk des VfL mit gereinigtem, gekühlten sowie mit CO2 versetztem Wasser versorgen. Für die Aufbereitung des Leitungswassers kommen Filter aus dem klinischen Bereich zum Einsatz. Spezielles UV-Licht schützt die "Zapfstationen" wirkungsvoll vor einer Rückverkeimung. Diese Technik steht nicht nur den Fans des VfL, sondern auch all den Kunden zur Verfügung, die die hochwertigen Tafelwassergeräte von water at work im Büro, am Kundenempfang oder im Wartebereich einsetzen. Sie profitieren dabei nicht nur vom ausgezeichneten Geschmack des Wassers. Da die in Edelstahl gefassten Geräte direkt an die Trinkwasserleitungen der Gebäude angeschlossen werden, entfallen umweltschädliche Aspekte des Genusses, wie der Transport per LKW, die Reinigung von Mehrwegflaschen sowie Beseitigung des gesamten Abfalls, der ansonsten durch die Verwendung von Einweggebinden entsteht.Über Coffee at WorkDas seit 1. Januar 2018 zur Melitta Gruppe gehörende Unternehmen Coffee at Work bietet einen Rundum-sorglos-Service ohne Vertragslaufzeiten für die Kaffee- und Wasserversorgung (water at work) an jedem Arbeitsplatz in Deutschland. Neben einer hochwertigen Produktauswahl an Kaffeesorten und Profi-Automaten sorgen regelmäßige Wartungseinsätze für garantierten Kaffeegenuss in Gastronomiequalität. Grundlage des heutigen Erfolges sind nicht nur das vertragsfreie Konzept, sondern auch zuverlässige Servicetechniker. Vom heutigen Geschäftsführer Martin Sesjak im Jahr 2005 gegründet, beschäftigt das Unternehmen aktuell deutschlandweit rund 100 Mitarbeiter. Neben transparenten Konditionen und ganz ohne "Kleingedrucktes" engagiert sich Coffee at Work mit zahlreichen Maßnahmen in sozialen Bereichen. Dazu zählt das Engagement für Kinder, den Amateursport und die gerechte Entlohnung von Kaffee-Erzeugern.Seit Januar 2019 existiert water at work und damit gehört eine vertragsfreie Wasserversorgung mit Tafelwassergeräten für das Büro ebenfalls zum Angebot des Wittener Unternehmens. Auch beim Thema Wasser bleibt Coffee at Work seiner Linie treu und bietet mehr als der Wettbewerb: Markenfilter aus dem klinischen Bereich sorgen für hygienisch einwandfreien Trinkgenuss. Sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten sind wie gewohnt kostenfrei.Pressekontakt:Zilla Medienagentur GmbHJürgen Wallinda-ZillaTel.: 0231 222 446 0 oder 0172 231 45 98E-Mail: jwz@zilla.deThomas GuntermannTel.: 0221 788708 13E-Mail: tg@gukom.deOriginal-Content von: coffee at work, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127831/4523392