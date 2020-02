München (ots) - Jede Nacht aufs Neue stehen in Deutschland rund 94.000 Lkw-Fahrer vor der Herausforderung, entlang der Autobahn einen Stellplatz für ihren Lastwagen zu finden. Erfolgreich sind dabei jedoch nur etwa 70.000 Brummifahrer, etwa 23.500 gehen bei der Suche regelmäßig leer aus und sind gezwungen, ihr Fahrzeug verbotswidrig abzustellen. Das zeigen Zahlen, die die Bundesanstalt für das Straßenwesen (BASt) jüngst veröffentlicht hat. Damit hinkt die Lkw-Stellplatzkapazität - allen Anstrengungen in den vergangenen Jahren zum Trotz - dem Bedarf immer noch weit hinterher. Die meisten Plätze fehlen laut BASt in Bayern und Nordrhein-Westfalen.



Aus Sicht des ADAC ist ein weiterer zügiger Ausbau der Lkw-Stellplatzkapazitäten zwingend erforderlich. Zu oft sind Lkw-Fahrer gezwungen, ihre Fahrzeuge auf dem Standstreifen oder in Ausfahrten von Rastanlagen abzustellen. Dies führt zu einer massiven Gefährdung der Verkehrssicherheit.



Obwohl in den vergangenen Jahren bereits viele neue Lkw-Stellplätze geschaffen wurden, reichen die bisherigen Bemühungen bei weitem nicht aus. Die prognostizierte weitere Zunahme des Schwerverkehrs in den kommenden Jahren unterstreicht die Dringlichkeit des Ausbaus zusätzlicher Plätze. Der ADAC empfiehlt, die Kapazitäten an bestehenden sowie bei neuen Rastanlagen durch intelligente Parksysteme zu erweitern. Auch private Firmengelände sollten stärker für die Nutzung in Betracht gezogen werden. Die Einführung eines Parkleitsystems, das Lkw-Fahrer über die Belegung von Stellplätzen frühzeitig informiert, steckt bislang noch in den Anfängen. Gefordert ist in jedem Fall der Bund, den Ausbau der Stellplatz-Kapazitäten zügig voranzutreiben und auch die Schaffung von Plätzen durch Privatinvestoren zu fördern.



