FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 215 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem guten vierten Quartal sei der Industriegaseanbieter auf Kurs für weiteres Gewinnwachstum und Margensteigerungen, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Synergieeffekte und höhere Preise seien die wichtigsten Treiber. Die Experten erhöhten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2022 und für die freien Barmittel./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

