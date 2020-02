Wie du weißt, begrüße ich jede Maßnahme, die Finanzbildung voranbringt. So ist auch der geplante Finanz-Führerschein der Stadt Wien ein längst notwendiges Projekt (warum nicht für alle Schultypen?) ebenso wie das Vorhaben des Verbands Financial Planners (lies hier mehr), Finanzbildung in Schulen anzubieten. Kürzlich hatte auch das Aktienforum Ideen für mehr Wirtschaftsbildung (klick hier) präsentiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...