70 ist das neue 50! Deshalb feiert SAT.1 in "Senil daneben - Happy Birthday Hugo!" am Freitag, 3. April 2020, um 20:15 Uhr den 50-plus-20-jährigen Geburtstag von Hugo Egon Balder. Seit Jahrzehnten begeistert der gebürtige Berliner das TV-Publikum, unter anderem als Moderator und Producer der SAT.1-Kultshow "Genial daneben", als Musiker, gerne am Schlagzeug, oder als Schauspieler und Kabarettist auf der Theater-Bühne. Der Sendungstitel "Senil daneben" ist übrigens ganz im Sinne von Hugo Egon Balder: "Ich mag den Titel, ich nehme mich gerne selbst auf den Arm."Neben Hella von Sinnen und Wigald Boning feiern in der großen SAT.1-Geburtstagsshow "Senil daneben - Happy Birthday Hugo!" zahlreiche Wegbegleiter wie Ruth Moschner, Esther Schweins, Bastian Pastewka, Max Giermann, Olli Dittrich, Bernhard Hoëcker, Michael Kessler und viele weitere Überraschungsgäste das Jubiläum von Hugo Egon Balder."Senil daneben - Happy Birthday Hugo!" - am 3. April 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1.