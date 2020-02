MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Ausbruch des Coronavirus hat auch die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten deutlich belastet. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel im Februar zum Vormonat um 18,0 Punkte auf 8,7 Punkte, wie das Institut am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit November 2019. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 21,5 Punkte gerechnet.



"Die befürchteten negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie in China auf den Welthandel führen zu einem markanten Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten. Besonders stark seien die Einschätzungen zur Entwicklung der exportabhängigen Sektoren gesunken. Insgesamt habe sich die Wirtschaft Ende 2019 und zu Beginn des neuen Jahres schlechter als erwartet entwickelt. Deutschland ist durch seinen engen Handel mit China besonders betroffen.



In den vorherigen drei Monaten war der Indikator noch deutlich gestiegen. "Das Coronavirus kommt zur Unzeit", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die erwartete wirtschaftliche Erholung im ersten Quartal sei erst einmal vom Tisch. "Wenn man während der Rehabilitation eine Grippe bekommt, ist das denkbar ungünstig", so Gitzel. Eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaft im ersten Quartal sei möglich.



Neben den Konjunkturerwartungen trübte sich auch die Einschätzung der aktuellen Lage stärker als erwartet ein. Der Indikator fiel um 6,2 Punkte auf minus 15,7 Punkte. Erwartet wurde ein Rückgang auf minus 10,0 Punkte.



In der Eurozone fiel der Rückgang der Erwartungen mit 15,2 Punkten auf 10,4 Punkte weniger stark aus als in Deutschland. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Eurogebiet bleibt im Februar fast konstant und liegt bei 10,3 Punkten.



Der Eurokurs gab nach den Daten nur vorübergehend ein wenig nach. Der deutsche Aktienmarkt reagierte kaum auf die Daten./jsl/bgf/jha/