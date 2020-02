Der Autobauer hat 2019 erstmals seit zehn Jahren einen Verlust verzeichnet. Der französische Staat will jedoch einen Jobabbau im Land verhindern.

Die französische Regierung hat den Autobauer Renault eindringlich vor Schließungen von Fabriken und einem Stellenabbau im Heimatmarkt gewarnt. Der Staat werde seine Rolle als Aktionär wahrnehmen und sicherstellen, dass die anstehenden Entscheidungen über Einsparungen sich nicht gegen Arbeitsplätze und Produktionsstätten in Frankreich richten werden, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag in Brüssel.

Die Regierung stehe dazu im Dialog mit dem Konzern und werde "sehr wachsam" sein. Renault-Aktien ...

