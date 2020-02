Die Öl- und Heizölpreise sind mit deutlichen Abschlägen in den Dienstagshandel gestartet. Heizöl verbilligt sich um durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter. Verbraucher setzten offenbar auf größere Abschläge. Die Nachfrage bleibt vorerst bescheiden. Der jüngste Aufschwung an den Börsen ist durchaus fragil, wie sich am Dienstagmorgen zeigt. Eine Umsatzwarnung von Apple sorgt auf einen Schlag ...

