Das fragt der ehemalige Innenminister Salvini live "on Air", beim Sender Radio Radio in Rom direkt hinein in die Mikrofone und blickt in die Studio-Kameras. Wie bereits vor Tagen versprochen, schaute der Lega-Chef quasi gleich nach der vom italienischen Senat aufgehobenen Immunität im Studio vorbei, um die Sachlage zu besprechen.

Der Beitrag Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...