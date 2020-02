Die US-Börsen waren gestern wegen eines Feiertags erneut geschlossen, trotzdem ist es ein US-Unternehmen, das die Börsen in Europa heute mitbestimmt. Apple hat wegen Corona eine Umsatzwarnung ausgesprochen. Bei iPhones gebe es Lieferengpässe, weil die Produktion in China langsamer hochgefahren werde als geplant. Die Werke der Apple-Fertiger wie Foxconn und Pegatron sowie der wichtigsten Zulieferer befinden sich zwar außerhalb der besonders von der neuen Lungenkrankheit betroffenen Provinz Hubei. Doch in China wurden auch anderswo die traditionellen Werksferien zum Neujahrsfest verlängert, um eine Ausbreitung zu vermeiden. Auch die Apple-Follower sind heute schwächer.AMS ( Akt. Indikation: 36,86 /36,95, -4,88%)AT&S ( Akt. Indikation: 18,52 /18,58, ...

