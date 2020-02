Sanochemia ist zwar nicht mehr im direct market plus (und auch nicht mehr an der Börse), hat aber trotzdem noch Aktionäre. Hier die Einladung an die diese. ... "Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung der Sanochemia Pharmazeutika AG am Mittwoch, dem 11. März 2020, um 9.00 Uhr, im Technologiezentren Burgenland GmbH, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt ein. I. TAGESORDNUNG 1. Bericht des Vorstands 2. Beschlussfassung über a) die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals gemäß §§ 182 ff AktG von EUR 15.649.831,00 um EUR 14.345.678,00 auf EUR 1.304.153,00 durch Zusammenlegung von Stammaktien im Verhältnis 12 ...

