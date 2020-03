Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta042/10.03.2020/21:40) - Der Vorstand der Sanochemia Pharmazeutika AG (ISIN AT0000776307) wurde informiert, dass die Inpharsearch AG sämtliche in ihrem Eigentum stehende Aktien an die bew Beteiligungs GmbH übertragen hat.



Die entsprechenden Verträge werden mit rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans wirksam.



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



