Berlin (ots) - Für den Klimaschutz und die Verkehrswende ist eine vollständige Elektrifizierung der Schiene wesentlich. Obwohl das schon lange bekannt ist, wurde in Deutschland in den letzten Jahrzehnten der Schienenverkehr vernachlässigt und kaputtgespart. Das Ergebnis ist, dass Deutschland mit einem Elektrifizierungsgrad von 60 Prozent im europäischen Vergleich mittlerweile selbst von Spanien und Polen abgehängt wurde.Mit der am Donnerstag startenden Kampagne "Lückenschluss" möchte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) aufzeigen, warum die beschleunigte Umstellung vom Diesel-Schienenbetrieb auf moderne und für die Verwirklichung der Verkehrswende dringend erforderliche Elektro-Schienenfahrzeuge notwendig ist und wie sich dies auch zeitnah umsetzen lässt.Die DUH wird im Rahmen der Kampagne "Lückenschluss" über das Bundesgebiet verteilte Projektbeispiele präsentieren, die schneller realisiert werden sollten und an denen Bund, Länder und Deutsche Bahn AG zügigere Planungs- und Umsetzungsprozesse für die notwendige Beschleunigung der Schienen-Elektrifizierung erproben und umsetzen können.Ein besonders eindrückliches Beispiel ist die von der DUH seit dreißig Jahren geforderte Elektrifizierung des Schienennetzes der derzeit ausschließlich mit Dieselloks befahrenen Bodenseegürtelbahn, die nun beschlossen wurde. Die positiven Folgen einer Elektrifizierung auf der über 300 Kilometer langen Gesamtstrecke werden wir Ihnen im Rahmen der Pressekonferenz exemplarisch vorstellen.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung an presse@duh.de (mailto:presse@duh.de)Datum: Donnerstag, 20. Februar 2020 um 10 UhrOrt: Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, Raum 1Teilnehmende:o Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUHo Annette Stolle, Stellv. Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung DUHo Wilfried Franke, Verbandsdirektor Regionalverband Bodensee-Oberschwaben