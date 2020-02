Einmal mehr hat der Bernecker Börsenkompass einen exzellenten Start in ein neues Börsenjahr hingelegt. Die Empfehlungsliste schimmert mit ganz wenigen Ausnahmen in einem frühlingshaften Grünton. Neben Dauerbrennern wie Amazon (+250 Prozent) oder Microsoft (+240 Prozent), die zuletzt noch einmal deutlich an Fahrt gewonnen haben, glänzen auch Neuzugänge wie Encavis (+50 Prozent), Vow (+105 Prozent) oder Tele Columbus (+20 Prozent) mit deutlichen Zugewinnen. Jetzt ist wieder an der Zeit, die aufgelaufenen Gewinne zu sichern und Kursziele nebst Ratings anzupassen. Bei folgenden Empfehlungen besteht Handlungsbedarf:

ISIN: IE00B1TXK627, US02156B1035, DE0008402215, DE000TCAG172, US0231351067, IT0003128367

