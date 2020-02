Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Dienstag hatte der DAX plötzlich wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Apple bekommt erste Corona-Auswirkungen zu spüren. Die Umsatzwarnung von Apple drückte deutlich auf die Markt-Stimmung. Hatten die Börsen das Thema Corona-Virus zu sorglos behandelt? Darüber spricht Joachim Schallmayer, Leitung Kapitalmärkte und Strategie bei der DekaBank im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Was er den Märkten angesichts von Berichtssaison und erwarteter Konjunkturentwicklung in nächster Zeit zutraut, erfahren Sie im vollständigen Interview.