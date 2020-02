HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Elmos Semiconductor von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 31,50 Euro gesenkt. Der Ausblick des Spezialisten für Halbleiter für Automobile sei noch etwas schwächer gewesen als befürchtet, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die schlechten Neuigkeiten jedoch bereits für eingepreist. Die Papiere seien deutlich günstiger bewertet als die des direkten Konkurrenten Melexis./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005677108

