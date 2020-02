(Sperrfrist 14.15 Uhr)

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsch-Russische Außenhandelskammer (AHK) hat sich für eine Lockerung der Visaregeln zwischen beiden Staaten ausgesprochen. Die bilateralen Beziehungen "bedürfen in Zeiten politischer Gegensätze eines klaren Zeichens der Entspannung", heißt es in einem Positionspapier, das der Verband anlässlich der 7. Russland-Konferenz des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Berlin veröffentlichte. Seit 2012 habe sich mehr als ein Viertel der deutschen Unternehmen vom russischen Markt zurückgezogen.

Zeitnahe Visafreiheit für unter 30-Jährige sei nun "ein geeigneter Schritt", heißt es in dem Papier weiter. Eine Abschaffung der Visapflicht zwischen Deutschland und Russland für junge Menschen diene der gegenseitigen Annährung, dem direkten Austausch und Abbau von Vorurteilen. "Hiervon profitieren Zivilgesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen." Die AHK begrüßte Schritte der beiden Regierungen, die die Visavergabe bereits erleichtert hätten und appellierte an Berlin und Moskau, ihre Anstrengungen weiter zu intensivieren.

