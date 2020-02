Stuttgart (ots) - Tierquälerei ist keine Mode: Um den Millionen Tieren, die weltweit jedes Jahr für Pelz gequält und getötet werden, eine Stimme zu geben, ziehen die Musiker von MiA. für PETA blank. Mit dem klaren Statement "Lieber nackt als im Pelz" appellieren sie an die Menschen, auf das Tierqualprodukt zu verzichten und lieber zu veganen Alternativen zu greifen. Nach 25 Jahren beendet die Tierrechtsorganisation die Kultkampagne in Deutschland mit diesem großen Motiv."Es wird alles dafür getan, dass niemand erfährt, wie die Tiere auf Pelzfarmen unter den unwürdigsten Umständen, die man sich überhaupt vorstellen kann, gehalten und gequält werden", so die Mitglieder von MiA. "Die Tiere sind auf kleinstem Raum zusammengepfercht. Daraus resultierend werden die natürlich alle verrückt, rennen im Kreis, verletzen sich selber. Das sind Zustände, die kein Tier auf der Welt verdient hat. [...] Kauft keinen Pelz! Ihr entscheidet über das Glück und Unglück dieser Tiere!"Über MiA.Die Berliner Elektropop-Band MiA., bekannt durch ihre Nummern "Tanz der Moleküle", "Hungriges Herz" oder "Fallschirm", macht bereits seit über 20 Jahren Musik. Im dritten Jahr nach ihrem Jubiläum kehren Sängerin Mieze Katz, Schlagzeuger Gunnar Spies, Bassist Robert "Bob" Schütze und Gitarrist Andy Penn mit ihrem siebten Album "Limbo" zurück. Einen Vorgeschmack gab es bereits mit den drei Singles "KopfÜber", "Tortenguss" und "Limbo". Im Mai und Herbst dieses Jahres gehen MiA. auf große "Limbo"-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.PETA-Kultmotiv "Lieber nackt als im Pelz"Drei Jahrzehnte lang hat PETA USAs starbesetzte Nacktkampagne "Lieber nackt als im Pelz" für Aufsehen gesorgt - auch PETA Deutschland machte in den vergangenen 25 Jahren mit freizügigen Anti-Pelz-Motiven und dem bekannten Slogan auf die Problematik aufmerksam. Beteiligt hatten sich seit Beginn unter anderem Nadja Auermann, Dirk Bach, die Toten Hosen, Olivia Jones, Nova Meierhenrich, Heike Drechsler sowie zahlreiche weitere prominente Unterstützer. Da die Pelzindustrie mittlerweile nahezu am Ende ist, wird die Tierrechtsorganisation in Deutschland ihre erfolgreiche Kampagne nach dem Motiv mit MiA. einstellen.Hintergrundinformationen zu PelzJedes Jahr werden über 110 Millionen Tiere auf Pelzfarmen eingesperrt. Dort müssen Wildtiere wie Füchse und Nerze ihr gesamtes Leben in völlig verdreckten, winzigen Drahtgitterkäfigen verbringen, die sich schmerzhaft in die Pfoten der Tiere eingraben. Da ihnen keinerlei Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, entwickeln viele von ihnen schwerwiegende Verhaltensstörungen. Sie drehen sich beispielsweise permanent im Kreis oder verstümmeln sich selbst. Weitere viele Millionen Kojoten, Füchse oder Waschbären werden zudem wegen ihres Fells gejagt. Viele von ihnen werden in Fallen gefangen, die tief in ihr Fleisch schneiden, während sie panisch versuchen, sich zu befreien. Oft müssen sie mehrere Stunden oder Tage so verharren, leiden an Wundbrand und sind Fressfeinden und der Witterung schutzlos ausgeliefert, bis der Jäger zurückkommt und sie erschießt oder erschlägt. Ganz gleich, ob sie gejagt oder gezüchtet werden, und unabhängig davon, ob die Felle aus China oder der EU stammen: Für Pelz leiden immer fühlende Lebewesen und die Haltungs- und Tötungsmethoden sind weltweit vergleichbar.PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein: eine Weltanschauung, die den Menschen als allen anderen Lebewesen überlegen einstuft.Das druckfähige Motiv steht hier zum Download zur Verfügung: https://peta.pixxio.media/workspace/pixxio/index.php?gs=81Eu3eYeVqcMMrIFyPressekontakt:Carolin von Schmude, +49 711 860591-528, CarolinVS@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12276/4523530