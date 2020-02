Die Wiener Börse hat am Dienstag zu Mittag ihre Kursverluste aus dem Frühhandel ausgeweitet. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.175,12 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 34,98 Punkten bzw. 1,09 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,56 Prozent, FTSE-100/London -0,71 Prozent und CAC-40/Paris -0,34 Prozent.Europaweit ging es an den Börsen abwärts. Für Unsicherheit sorgte vor allem die am Vorabend ...

