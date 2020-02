FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelskonzern Walmart hat im vierten Geschäftsquartal zwar mehr verdient, mit seinem Jahresausblick aber für Enttäuschung gesorgt. In den drei Monaten per Ende Januar stieg der Nettogewinn um 12 Prozent auf 4,14 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 1,45 Dollar, bereinigt verdiente der Konzern 1,38 Dollar je Anteil.

Die Einnahmen legten um 2,1 Prozent auf 141,7 Milliarden Dollar zu. Deutlich besser lief es den Angaben zufolge im Internethandel am Heimatmarkt. In Summe wuchs der Umsatz in den USA flächenbereinigt um 1,9 Prozent.

Analysten hatten laut Factset einen Gewinn je Aktie von 1,44 Dollar bei Einnnahmen von 142,5 Milliarden erwartet.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Walmart einen Umsatzanstieg zu konstanten Wechselkursen um rund 3 Prozent sowie ein Ergebnis je Aktie von 5,00 bis 5,15 Dollar. In den USA soll der bereinigte Umsatz um 2,5 Prozent zulegen.

Analysten trauen dem Konzern mehr zu, sie rechnen mit einem Gewinn je Aktie von 5,21 Dollar.

February 18, 2020

