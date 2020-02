(Trendbrief) - In Abwesenheit amerikanischer Investoren - in Amerika wurde gestern der Presidents' Day gefeiert - verlief der Aktienhandel in Europa gestern sehr ruhig, wobei eine freundliche Grundtendenz vorherrschte. Im Durchschnitt legten die Leitindizes um 0,2% zu und bestätigten damit ihre langfristigen Aufwärtstrends. Zur Situation im Einzelnen: Am deutschen...

Den vollständigen Artikel lesen ...