Der kriselnde Lichttechnikkonzern OSRAM will stärker sparen als bisher geplant."Wir wollen die Kosten im Zeitraum von 2018 bis 2022 insgesamt um bis zu 300 Millionen Euro senken", sagte Finanzvorstand Ingo Bank am Dienstag auf der Hauptversammlung in München laut Redemanuskript. Bisher hatte sich OSRAM ein Sparziel von 220 Millionen Euro vorgenommen. Auf dem Prüfstand stehen unverändert Strukturen und Abläufe, das Geschäftsportfolio und Verwaltungskosten. OSRAM wird vom Sensorkonzern ams ...

Den vollständigen Artikel lesen ...