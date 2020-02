Intesa will für die kleinere Rivalin Unione di Banche Italiane 4,9 Milliarden Euro in eigenen neuen Aktien auf den Tisch legen.Turin / Mailand - Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo treibt mit einer Milliarden-Offerte für die kleinere Rivalin UBI Banca die Konsolidierung im italienischen Finanzsektor voran. Das Geldhaus aus Turin legt für die Konkurrentin 4,9 Milliarden Euro auf den Tisch, wie Intesa in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Durch den Zusammenschluss soll das siebtgrösste Geldhaus der Euro-Zone mit...

