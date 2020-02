FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von RWE haben am Dienstag die Gewinnstrecke der vergangenen Wochen fortgesetzt. An der Spitze des Dax verteuerten sie sich um 1,7 Prozent auf 34,12 Euro und kletterten auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren. Seit Jahresbeginn haben die Anteile des Stromkonzerns bereits um rund ein Viertel zugelegt.



Beobachter führten die Gewinne zum Teil auf die "Risk-off"-Haltung von Investoren zurück, von der als defensiv geltende Sektoren wie Versorger und Immobilien profitierten. Eon-Aktien gewannen 0,6 Prozent, sie erreichten den höchsten Stand seit Ende 2015.



Bei RWE komme der Übergang zu einem auf erneuerbare Energie setzenden Stromanbieter hinzu, der die Gewinne antreiben dürfte, hieß es im Handel. RWE könne daher am Markt einer Neu- und Höherbewertung unterzogen werden./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

RWE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de