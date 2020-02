Verfolge die Kursentwicklung Deiner Werte in Echtzeit und lege so viele Watchlisten an, wie Du willst: https://bit.ly/2RVywOI Die Autobranche ist im Umbruch und die Abgas-Affäre, Elektromobilität und autonomes Fahren sind nur einige der Herausforderungen mit denen Daimler, BMW und VW konfrontiert sind. Wie sehr ist dieser Strategiewechsel bei den Autobauern schon angekommen, wer die Gewinner des Umbruchs sind und ob weitere Zusammenschlüsse nur eine Frage der Zeit sind - hier die Einschätzungen von Andreas Lipkow, Finanzmarktstratege bei der comdirect bank.