NEW YORK (Dow Jones)--Die Dupont de Nemours Inc zieht die Reißleine und tauscht den Chef aus. Wie das Unternehmen mitteilte, kehrt Edward D. Breen wieder auf den CEO-Posten zurück. Er war ein Architekt der Ende 2015 eingefädelten Megafusion dreier Konzerne und der darauffolgenden Aufspaltung, woraus Dupont als ein kleinerer Hersteller von Industriematerialien als zuvor hervorging. Der Umsatz kommt seither nicht in Schwung.

Das Board habe entschieden, CEO Marc Doyle und CFO Jeanmarie Desmond nach weniger als einem Jahr den Laufpass zu geben, teilte der Konzern mit. Breen, bisher schon Executive Chairman, wurde zum CEO ernannt. Lori D. Koch, bisher Leiterin Investor Relations, ist neue Finanzvorständin.

"Wir haben unsere eigenen Erwartungen nicht erfüllt", sagte Breen. "Wir müssen unsere Bemühungen zur operativen Verbesserung beschleunigen."

Dow Chemical und Dupont hatten sich Ende 2015 auf einen 120 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss geeinigt, um sich danach in drei separate Firmen aufzuspalten. Neben Dupont gibt es das Kunststoffgeschäft Dow Inc sowie das Agrarchemiegeschäft, das unter dem Namen Corteva firmiert.

Breen kam 2015 zu Dupont, als der Hedgefonds Trian Fund Management von Nelson Peltz Druck ausübte, das Unternehmen aufzuspalten. Breen holte Trian an den Verhandlungstisch, um sicherzustellen, dass der Aktivist dem Deal mit Dow auch zustimmt.

Dupont verbuchte 2019 einen Umsatzrückgang von 5 Prozent, wie das Unternehmen im Januar mitgeteilt hatte. Zudem rechnet der Konzern mit einer anhaltend schwachen Nachfrage für Materialien wie Nylon, eines der wichtigsten Produkte. Auch andere Hersteller wie 3M und Caterpillar haben zuletzt schwächere Umsätze in wichtigen Märkten wie den USA gemeldet.

Dupont hat im Dezember angekündigt, sein Ernährungsgeschäft abzuspalten und es mit der International Flavors & Fragrances Inc zu fusionieren. So soll einer der weltgrößten Lieferanten für Nahrungsmittel-Inhaltsstoffe entstehen.

