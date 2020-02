Wir waren bereits gestern auf die Auswirkungen einer deutlichen Wachstumsabschwächung in China auf die Entwicklung des Außenwertes des japanischen Yen eingegangen. Eine weitere große Volkswirtschaft, die in bedeutendem Umfang von einer Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft betroffen wäre, ist jene Indiens und damit auch die indische Rupie.Dabei geht es allerdings nicht nur um globale Wertschöpfungsketten, die durch eine in China unterbrochene Bearbeitung zum (vorläufigen) Stillstand kommt. Für die Preisentwicklung chinesischer Güter in der Binnenwirtschaft Indiens spielt die Substitutionsmöglichkeit eine bedeutende Rolle, um einer extremen Verteuerung auszuweichen.Produktionsausfälle in China reichen inzwischen von Mobilfunkgeräten bis zu Medikamenten. Und gerade hier wird die hohe Abhängigkeit von einem Lieferland im doppelten Sinne schmerzlich spürbar. So sprang der Preis für das Schmerzmittel Paracetamol in Indien nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg um 40 % nach oben. Die Kosten für Azithromycin stiegen parallel um 70 %. Azithromycin findet Anwendung bei Infektionen der Atemwege einschließlich Lungenentzündungen, chronischer Bronchitis, Nasennebenhöhlenentzündungen, Entzündungen im Rachenbereich und bei Mandelentzündungen.

