Wien (www.fondscheck.de) - Im September 2019 machte Carmignac-Gründer Edouard Carmignac Ernst und übergab die Verantwortung für sein Prestigeportfolio an die Anleihe-Spezialistin Rose Ouahba und den Aktien-Experten David Older, so die Experten von "FONDS professionell"."Wir wollen das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen", hätten Rose Ouahba und David Older erklärt, die seit dem Rückzug von Unternehmensgrüner Edouard Carmignac die Verantwortung für den Carmignac Patrimoine (ISIN FR0010135103/ WKN A0DPW0) übernommen hätten. Das war im vergangenen September im Zusammenhang mit einem Interview für die Heftausgabe unseres Magazins, so die Experten von "FONDS professionell". ...

