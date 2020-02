Medienkunst von MANABE Daito, NAKAYAMA Akiko und Ryan Gander, produziert von UKAWA Naohiro und NASU Taro

Die Behörde für kulturelle Angelegenheiten der japanischen Regierung veranstaltet eine neue Initiative namens "Japanese cultural media arts dissemination initiative in airports and other institutions" (Japanische Initiative zur Verbreitung kultureller Medienkunst auf Flughäfen und in anderen Einrichtungen) für einreisende Touristen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200218005609/de/

The Agency for Cultural Affairs, Government of Japan is holding a new initiative called the "Japanese cultural media arts dissemination initiative in airports and other institutions" for inbound tourists (Graphic: Business Wire)

Übersicht über die Ausstellung am internationalen Flughafen Kansai Datum und Zeit: (Phase 1) Sonntag, 16. Februar bis Dienstag, 31. März, das zweite Jahr von Reiwa (2020) (Phase 2) Anfang März bis 31. März, das zweite Jahr von Reiwa (2020) Standort: Internationaler Flughafen Kansai (Stadt Izumisano, Osaka) Terminal 1, internationale Ankunftshalle Nord-Süd-Korridor (Phase 1) JR Kansai-Flughafenstation (Phase 2) Inhalt: Die neue Medienkunst der Künstler MANABE Daito und NAKAYAMA Akiko sowie des Kreativproduzenten UKAWA Naohiro zum Thema Seto-Inlandsee wird im Nord-Süd-Korridor der internationalen Ankunftshalle des internationalen Flughafens Kansai, Terminal 1 (Phase 1) ausgestellt. Die Medienkunst des Okayama Art Summit-Künstlers Ryan Gander und des Kreativproduzenten NASU Taro wird in der JR Kansai-Flughafenstation (Phase 2) ausgestellt Offizielle Website: https://jmadm.jp/en/

Am Sonntag, den 16. Februar 2020, hat am internationalen Flughafen Kansai und an der JR Kansai-Flughafenstation eine Medienkunstausstellung mit dem Titel "DEEP JAPAN" zum Thema Seto-Inlandsee begonnen.

"DEEP JAPAN" findet über zwei Zeiträume an zwei Orten statt.

In Phase 1 ist ein Werk von MANABE Daito von Rhizomatiks Research mit dem Titel "Phase" im ca. 570 Meter langen Südkorridor der internationalen Ankunftshalle im Terminal 1 zu sehen. NAKAYAMA Akikos "Whirlpool Art" ist im ca. 400 m langen Nordkorridor der Halle zu sehen. Beide Werke wurden von UKAWA Naohiro produziert und sind ab 16. Februar zu sehen. "Phase" ist ein neues Werk, das Daten aus den Wellen des Seto-Inlandsees sowie die Ankunftszeiten internationaler Flüge visualisiert, während "Whirlpool Art" ein neues Live-Gemälde ist, das von den Naruto-Whirlpools inspiriert wurde.

In Phase 2 wird "Imagineering" von Ryan Gander, einem Künstler des Okayama Art Summit 2016, gezeigt. Es wurde vom Exekutivdirektor des Gipfels 2019, NASU Taro, produziert und ist in der JR Kansai-Flughafenstation zu sehen. Darüber hinaus lädt eine Panel-Ausstellung in Zusammenarbeit mit Setouchi DMO Besucher aus Übersee zu den verschiedenen Reisezielen der Region Setouchi ein.

Diese Begegnung mit modernster Medienkunst wird neue japanische kulturelle Einsichten vermitteln und Touristen in Japan ansprechen.

Die Behörde für kulturelle Angelegenheiten beherbergt das "Japan Media Arts Distributed Museum", das im Rahmen eines neuen Projekts namens "Japanese cultural media arts dissemination initiative in airports and other institutions" ("Japanische Initiative zur Verbreitung kultureller Medienkunst auf Flughäfen und anderen Institutionen") an 10 japanischen Flughäfen, zu sehen sein wird.

Die in dieser Ausstellung präsentierten Künstler und Gestalter erfassen die kulturellen Ressourcen, die aus verschiedenen lokalen Kulturen stammen, in neuen Perspektiven an Orten wie Flughäfen, die als Tore zu diesen Regionen dienen. Indem wir die Medienkunstwerke präsentieren, laden wir die Besucher dazu ein, auf ihren Reisen den wahren Geist dieser Kulturen zu entdecken.

Zusammenfassung der Ausstellung am internationalen Flughafen Kansai

Thema: Setouchi Region

Die Region Setouchi, zu der auch der wunderschöne Seto-Inlandsee gehört, ist eine naturreiche Region mit mehr als 900.000 Hektar und 727 Inseln. Sie wurde Japans erster Nationalpark im Jahr 1934. Er beherbergt Weltkulturerbe wie den Itsukushima-Schrein und national ausgewiesene historische Straßenlandschaften, wie sie von der Stadt Kurashiki repräsentiert werden. Er ist eine Schatzkammer kultureller Ressourcen. Für Besucher aus Übersee ist er ein Ort, an dem man Japan genau kennenlernen kann, von seiner wenig bekannten einzigartigen Landschaft bis zu seinen historisch bedeutenden Gebäuden und Ornamenten.

Der Seto-Inlandsee war von zentraler Bedeutung für die Seewege des alten Japans. Als wichtige Transitroute für Gesandte nach Tang in China baute der kaiserliche Hof von Yamato Häfen, und Shogun Taira no Kiyomori entwickelte diese Routen für den Handel mit der Song-Dynastie während der Heian-Zeit. Die Schifffahrt durch den Seto-Inlandsee erreichte während der Edo-Zeit ihren Höhepunkt. Auf diese Weise wurden seit Tausenden von Jahren eine Vielzahl von Menschen und Gütern innerhalb und außerhalb Japans befördert und dabei verschiedene wichtige Kulturgüter angesammelt. Darüber hinaus führt die große Anzahl von Inseln dazu, dass sich die Gezeiten stellenweise stark ändern, was zur Entwicklung der Häfen führt, da die Seeleute darauf warten, dass sich die Gezeiten ändern, was es zu einem wirklich einzigartigen Meeresgebiet macht. Jetzt dient der internationale Flughafen Kansai in der Bucht von Osaka, dem östlichsten Punkt dieser Region, als wichtiges Tor, das Setouchi mit der Welt verbindet.

In der Region Setouchi finden auch weltberühmte Kunstfestivals wie der Okayama Art Summit und die Setouchi Triennale statt, zu denen viele Besucher aus Europa und Nordamerika kommen, um die Verschmelzung von moderner Kunst und der Natur der Region zu genießen. Awaji-shima, die größte Insel des Seto-Inlandsees, ist ein Ort japanischer Legende voller kultureller Bedeutung. Laut Japans ältester historischer Aufzeichnung ist die Naruto-Straße der Ort, an dem ein Gott einen Speer ins Meer stieß und ihn rührte, um die allererste Form in eine Welt des Chaos zu bringen. Sogar die Naruto-Whirlpools von KATSUSHIKA Hokusai sind Kunst, die von der Natur produziert wird. Die massiven Wirbel, die sich vom Meeresboden bis zu seiner Oberfläche erheben, sind atemberaubende Spektakel für alle Besucher. Shodoshima, die zweitgrößte Insel, ist berühmt für ihren Beitrag zur japanischen Esskultur durch ihre Olivenhaine und die Sojasaucenproduktion. Sie ist auch historisch bedeutsam für den ehemaligen Steinbruch, in dem die Steine für die Mauern der Burg von Osaka hergestellt wurden. Man kann von Onomichi entlang der Shimanami Kaido fahren, während man die salzige Meeresbrise und die japanische Küche genießt und sich unzählige Generationen von Menschen im Laufe der letzten Jahrhunderte vorstellt, die genau das Gleiche getan haben. Ogijima, eine wertvolle Insel, die ihren alten Lebensstil bewahrt hat. Auf der Insel lebt auch eine große Anzahl von Katzen und es gibt den Strand Chichibugahama, der wie die bolivianische Uyuni-Salzwüste spiegelt. All dies befindet sich ebenfalls in der Region Setouchi. Die Kultur der Region Setouchi hat sich durch die unzähligen Reisen von Menschen entwickelt und bietet somit die Möglichkeit, in die tiefe, tiefe Geschichte der japanischen Kultur einzutauchen.

Ausstellung: "DEEP JAPAN"

Ein "Museum am Tor zum Himmel", das Medienkunst mit einer neuen japanischen Kulturgeschichte verbindet

Kreativer Produzent: UKAWA Naohiro (DOMMUNE)

Ein Flughafen ist genau das, was der Name schon sagt ein Hafen der Flugzeuge, ein Tor zum Himmel.

Diese Etage ist in der Tat ein Tor für die kulturelle Interaktion mit verschiedenen Ländern und Regionen und sogar eine Art Kreuzgang, in dem Menschen, die buchstäblich Grenzen überschritten haben, zusammengeworfen werden. In diesem Zentrum menschlicher Aktivitäten zeigt die Agentur für kulturelle Angelegenheiten, deren Aufgabe es ist, den internationalen Kulturaustausch zu fördern, der Welt eine neue Initiative, die Japans historische kulturelle Ressourcen in hochmoderne Medienkunst verwandelt. Ja, dies ist das Konzept des verteilten Museums, das Medienkunstwerke installiert, die regionale Kultur und ihre Geschichten auf Flughäfen im ganzen Land kombinieren. Mit dieser Initiative können teilnehmende internationale Flughäfen die Führung bei der Zusammenarbeit mit Künstlern übernehmen, um "Museen am Tor zum Himmel" zu schaffen, um die zunehmende Anzahl von ankommenden Touristen zu ermutigen, länger zu bleiben und sich mit anderen Regionen zu beschäftigen, wodurch die Grundlage des japanischen Tourismus gestärkt und die Medienkunst katalysiert wird. Die Version des internationalen Flughafens Kansai ist wie eine Tanzfläche, die den Takt der avantgardistischsten angewandten Technologie (Medienkunst) mit den außergewöhnlichen Spuren der historischen kulturellen Ressourcen Japans in Einklang bringt. Und der Name lautet Japan Media Arts Distributed Museum: Deep Japan!

Die hier vorgestellten Kunstwerke, die Bilder vom Seto-Inlandsee mit einer Vielzahl von Medien kombiniert, stellen eine Suche nach dem universellen Potenzial historischer zufälliger Begegnungen mit Medienkunst dar. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass neue Medien und neuartige technologische Erfindungen zu jeder Zeit nur Werkzeuge in den Händen der Schöpfer sind. Zum Beispiel können Felsmalereien und Höhlenmalereien, die Nazca-Linien und -Pyramiden sowie Jomon-Keramik- und schlüssellochförmige Tumuli als Medienkunst aus der mythischen Antike interpretiert werden. Medien und Technologie waren aber schon vor langer Zeit nur Werkzeuge, um die Fantasie zum Leben zu erwecken. Jetzt, im Zeitalter von Industrie 4.0, haben wir Museen an den Toren zum Himmel als neue japanische Kulturgeschichte konzipiert. Wir haben auch eine alternative Zukunft der Revitalisierung für das ländliche Japan gezeichnet und einen internationalen Flughafen als Bühne für eine völlig neue Art von Medienkunst genutzt.

Das erste Werk stammt von Rhizomatiks Research und Daito Manabe. 314 LED-Leuchten sind in dem etwa 570 Meter langen Korridor installiert, der parallel zur Landebahn verläuft. Die LED-Beleuchtungsmuster werden aus den Wellendaten vom Seto-Inlandsee sowie aus dem Flugplan der internationalen Flüge am internationalen Flughafen Kansai generiert. Es verbindet den Wellenzyklus des Seto-Inlandsees, der von vielen Westlern, darunter der deutsche Arzt und Botaniker Philipp Franz von Siebold, für seine malerische Landschaft gelobt wird. Mit der Aufzeichnung von Besuchern Japans aus Übersee, werden die Aktivitäten der Reisenden mit den Umweltveränderungen in Setouchi synchronisiert.

NAKAYAMA Akikos Werk ist eine Verschmelzung der Naruto-Straße mit ihrem unverwechselbaren Stil fließender Farben, die Veränderungen im Laufe der Zeit darstellen. Laut Japans ältester historischer Aufzeichnung ist die Naruto-Straße der Ort, an dem ein Gott einen Speer ins Meer stieß und ihn rührte, um die allererste Form in eine Welt des Chaos zu bringen. Dieses Kunstwerk aus Farben, die einen einzigen Moment bewohnen, steht neben den Bildern, Gedichten, Performances und anderen Medien, durch die Geschichtenerzähler seit tausend Jahren von diesem legendären Ort erzählen.

Japan Media Arts Distributed Museum: Deep Japan ist die Schnittstelle zwischen Technologie und Geschichte, Medien und Tourismus, Kunst und Tradition! Es ist das Konzept von Museen an den Toren zum Himmel, die Medienkunst mit einer neuen japanischen Kulturgeschichte verbinden. Da all diese Kompositionselemente auf dem Flughafen zu einem völlig neuen Netzwerk von Hubs zusammengemischt werden, wird jeder Flughafen zu einem Knotenpunkt in diesem modernen verteilten Museum. Und dieses Mal bietet das Museum zwei führende japanische Künstlerteams!

Künstler:

MANABE Daito

Ein in Tokio lebender Künstler, Interaktionsdesigner, Programmierer und DJ. Er gründete Rhizomatiks im Jahr 2006 und dann das F&E projektorientierte Rhizomatiks Research-Unternehmen im Jahr 2015 mit ISHIBASHI Motoi.

Er schafft Kunstwerke, indem er vertraute Phänomene und Materialien aus neuen Perspektiven und in neuen Kombinationen rekonzeptualisiert. Anstatt sich für einen hochauflösenden, hochrealistischen und reichhaltigen Ausdruck zu entscheiden, konzentriert er sich auf Phänomene, die nur durch sorgfältige Beobachtung entdeckt werden, die inhärente Attraktivität von Körpern, Programmen und Computern sowie die Beziehungen und Grenzen zwischen analog und digital, real und virtuell, da er in den Bereichen Design, Kunst und Unterhaltung arbeitet.

Zu seinen zahlreichen Kooperationen zählen SAKAMOTO Ryuichi, Björk, OK GO, Nosaj Thing, Squarepusher, Andrea Battistoni, NOMURA Mansai, Perfume und Sakanaction sowie das Jodrell Bank Center für Astrophysik in Manchester, England, und das CERN.

Er hat viele Auszeichnungen im In- und Ausland erhalten, darunter den Ars Electronica Distinction Award, den Cannes Lions International Festival of Creativity, den Titanium Grand Prix, den D&AD Black Pencil und den Japan Media Arts Festival Grand Prize.

NAKAYAMA Akiko

Sie absolvierte das Institut für Bildende Kunst der Universität Tokyo Zokei mit dem Hauptfach in Malerei im Jahr 2012 und erhielt einen Master in Kunstforschung im Jahr 2014. Sie schafft lebende Bilder mit Farbe und fließender Energie, um eine Vielzahl von Materialien miteinander reagieren zu lassen.

Wie ihre sich ständig verändernde Serie "Alive Painting" oder die Serie "Still Life" zeigt, die den Filtrationsprozess des Abflusses des ersteren visualisiert und verfestigt, produziert sie kontinuierlich stark performative Gemälde. Ihr sich dynamisch veränderndes Kunstwerk, das verschiedene Medien und Farben harmonisiert, ist fast wie eine unzeitgemäße Poesie. Der Betrachter wird in diese poetische Landschaft geführt, indem er selbst, Lebewesen, Natur und mehr hinein projiziert. In ihren Einzelausstellungen verwendet sie Klang als "unsichtbare Farbe" und berührt durch ihre Malerei Raum und Emotionen. In den letzten Jahren trat sie bei TEDxHaneda, DLECTRICITY Art Festival (Detroit), einer Solo-Performance bei NEW ARS ELECTRONICA (Österreich), Biennale Nemo (Paris), LAB30 Media Art Festival (Augsburg), TECHNARTE art technology (Bilbao), MUTEK Montreal, und einigen mehr auf.

Kreativer Produzent:

UKAWA Naohiro (DOMMUNE)

Geboren 1968 in Takamatsu, Präfektur Kagawa. Gilt als "aktueller Künstler" anstelle eines zeitgenössischen Künstlers. Als Filmemacher, Grafikdesigner, VJ, Schriftsteller und Universitätsprofessor hat er seit Ende der achtziger Jahre eine Vielzahl äußerst vielfältiger Aktivitäten ausgeübt. Seit der Teilnahme am "Buzz Club: News from Japan" (MoMA PS1, New York) und "JAM: Tokyo-London" (Barbican Art Gallary, London) im Jahr 2001, wurden seine Arbeiten in Ausstellungen auf der ganzen Welt gezeigt. 2010 gründete er DOMMUNE, Japans ersten Live-Streaming-Kanal/Studio. DOMMUNE hat auf Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in London, Dortmund, Stockholm, Paris, Mumbai, Linz, Fukushima, Yamaguchi, Osaka, Kagawa, Akita und Sapporo "Satellitenstudio"-Werke gebaut. 2019 wurde "DOMMUNE SETOUCHI" auf der Setouchi Triennale vorgestellt. DOMMUNE hat in den letzten 10 Jahren über 5.000 Shows (7.000 Stunden, Programmierung im Wert von 150 Terabyte) erstellt, die von über 100 Millionen Menschen angesehen wurden. Das Studio zog 2019 in die 9. Etage von Shibuya PARCO und verwandelte sich in SUPER DOMMUNE. Dabei wurden die Inhalte aktualisiert, um sich mit den Technologien der Post-5G-Zukunft weiterzuentwickeln und diese vorwegzunehmen.

https://www.dommune.com/

Künstler:

Ryan Gander

Er wurde 1976 in Chester, England, geboren. Derzeit ist er in London und Suffolk aktiv. Als Treiber der Konzeptkunstszene der neuen Generation ist er bekannt für Kunstwerke, die vertraute Alltagsgegenstände in universelle Konzepte verwandeln. In Japan hatte er zahlreiche Einzelausstellungen in nationalen Kunstmuseen wie "Ikarus fällt Eine verlorene Ausstellung" (Maison Hermès, Tokio, 2011), "Du hast meine Worte" (Dazaifu Tenman-gu, Fukuoka, 2011) und "Diese Flügel sind nicht zum Fliegen geeignet" (Nationalmuseum für Kunst, Osaka, 2017). Er hat auch an großen internationalen Ausstellungen wie der 54. Biennale von Venedig (Venedig, 2011), der documenta (13) (Kassel, 2012), dem Okayama Art Summit (Okayama, 2016) und der Sydney Biennale (2018) teilgenommen und sowohl innerhalb als auch außerhalb Japans großes Lob erhalten. Im Januar 2021 wird er eine Einzelausstellung in der Tokyo Opera City Art Gallery haben.

Kreativer Produzent:

NASU Taro

Er wurde 1966 in Okayama geboren. Er absolvierte die Waseda Universität. Nachdem er in der Kunstabteilung von Tenmaya gearbeitet hatte, eröffnete er 1998 die Galerie für moderne Kunst TARO NASU in Tokio. Er hat mit vielen Kunstmuseen und anderen öffentlichen Institutionen in Japan und Übersee zusammengearbeitet. 2016 gründete er Art Public, ein Unternehmen, das sich hauptsächlich mit Kunstberatung beschäftigt. Jetzt arbeitet er an der Popularisierung der modernen Kunst und fungiert als Kunstberater für das "Imagineering Okayama Art Project" (2014) und als leitender Direktor für den Okayama Art Summit 2016 und 2019.

Okayama Art Summit

Der Summit ist eine internationale Ausstellung für moderne Kunst, die alle drei Jahre in der Stadt Okayama stattfindet. Der künstlerische Leiter des Okayama Art Summit 2019 (dem zweiten Gipfel) war der französische Künstler Pierre Huyghe. Er fand vom 27. September bis 24. November 2019 über zwei Monate im Schloss Okayama und in verschiedenen anderen historischen Kulturstätten rund um Okayama Korakuen statt. Unter dem Titel "IF THE SNAKE" wurden 18 Künstlergruppen aus neun Ländern aus der ganzen Welt ausgewählt. Im Jahr 2019 wurde Asia Art Pioneer, das asiatische Gruppen, Künstler, Programme und Ausstellungen auszeichnet, die zur globalen Kunstszene beigetragen haben, zum öffentlichen Kunstprojekt des Jahres gekürt.

Okayama Art Summit 2019 Zeitraum: Freitag, 27. September bis Sonntag, 24. November 2019 (51 Tage) Organisator: Exekutivkomitee des Okayama Art Summit (Okayama Stadt, Ishikawa Foundation, Präfektur Okayama) Vorsitzender: OMORI Masao (Bürgermeister von Okayama Stadt) Ausführender Produzent: ISHIKAWA Yasuharu (Präsident der Ishikawa Foundation, Präsident von Stripe International Inc.) Executive Director: NASU Taro (Repräsentativer Direktor für Kunst und Öffentlichkeit) Künstlerischer Leiter: Pierre Huyghe (Künstler) Öffentlicher Programmdirektor: KINOSHITA Chieko (außerordentlicher Professor, Universität Osaka, Büro des Co-Creation Bureau für die Co-Creation von Gesellschaft und Universität)

Setouchi DMO

DMO (Destination Management/Marketing Organization) führt ein integriertes Management der gesamten Region durch, indem die touristischen Ziele vitalisiert werden. Das Setouchi DMO besteht aus The Inland Sea, der SETOUCHI Tourism Authority, die Tourismusmarketingförderung plant und durchführt, und der Setouchi Brand Corporation Inc., die die Entwicklung von Tourismusprodukten mithilfe des Setouchi Kanko Kasseika Fund unterstützt. Das Setouchi DMO nutzt die breiten und vielfältigen touristischen Ressourcen von Setouchi und führt zusammen mit relevanten Parteien die Verbreitung von Informationen, die Förderung von Aktivitäten, eine effektive Vermarktung und Strategieformulierung durch und ermutigt die lokalen Tourismusunternehmen, touristische Ziele zu entwickeln.

Übersicht über die Ausstellung am internationalen Flughafen Kansai (Details) Datum und Zeit: (Phase 1) Sonntag, 16. Februar bis Dienstag, 31. März, das zweite Jahr von Reiwa (2020) (Phase 2) Anfang März bis 31. März, das zweite Jahr oder Reiwa (2020) Standort: (Phase 1) Internationaler Flughafen Kansai (Stadt Izumisano, Osaka) Terminal 1, internationale Ankunftshalle Nord-Süd-Korridor (Phase 2) JR Kansai-Flughafenstation Künstler: (Phase 1) MANABE Daito, NAKAYAMA Akiko (Phase 2) Ryan Gander Kreative Produzenten: (Phase 1) UKAWA Naohiro (Phase 2) NASU Taro Unterstützer: Setouchi DMO Ishikawa Foundation West Japan Railway Company Kansai Airports Organisator: Agentur für kulturelle Angelegenheiten, Regierung von Japan "Japanische Initiative zur Verbreitung kultureller Medienkunst auf Flughäfen und anderen Institutionen im ersten Reiwa-Jahr"

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200218005609/de/

Contacts:

Yukinori Aoki

Japan Media Arts Distributed Museum Office PR Team

yukinori.aoki@dentsu-pr.co.jp