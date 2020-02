Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Krefeld (pts028/18.02.2020/14:00) - Einen ganzen Monat lang gab es in der Handwerksbäckerei Büsch das Angebot, zwei "Schneebälle" zu einem Sonderpreis zu kaufen. Ziel war, den Ertrag eines der beiden Gebäckspezialitäten dem Krefelder Zoo für den Wiederaufbau seines Affenhauses zu spenden. "Wollen beim Wiederaufbau helfen" Als Geschäftsführer Norbert Büsch vom schrecklichen Brand in der Silvesternacht hörte, bei dem im Krefelder Zoo rund 30 Tiere ums Leben gekommen waren, lautete "Wir wollen beim Wiederaufbau helfen", so seine Intention. Denn das bisherige Affenhaus war vollständig zerstört worden. Zur Unterstützung wurde in allen Büsch-Fachgeschäften auf die Aktion hingewiesen und Mitmach-Möglichkeiten aufgezeigt. "Spenden mit großer Freude" Sehr viele seiner Kunden unterstützten diese Idee und kauften "Schneebälle". "Deutlich mehr als wir sonst von ihnen verkaufen", erläutert Norbert Büsch. Und so konnten er und Marketingleiterin Annett Swoboda "mit großer Freude" dem Zoo-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Dreßen und PR-Mitarbeiter Adam Mathea die Summe von 23.804,71 Euro überreichen. "Wir haben einfach tolle Kunden. Sie haben diese Idee aktiv unterstützt und uns auch für die Aktion gelobt. Jeder unserer Kunden hat durch den Kauf der 'Schneebälle' ein wenig zum Neuaufbau beigetragen", erklärt Norbert Büsch bei der Übergabe. "Wir spenden mit großer Freude." Außergewöhnliche Spende "Ich bin überwältigt und von Herzen dankbar", freut sich Wolfgang Dreßen bei der Scheckübergabe. "Die Spendensumme ist außergewöhnlich. Wir werden die Mittel gern im neuen Artenschutzzentrum/Affenpark einsetzen. Mein Dank geht an alle, die beim Zustandekommen dieser ganz großen Einzelspende beteiligt waren." (Ende) Aussender: Baum-Kommunikation Ansprechpartner: Sigrid Baum Tel.: +49 2835 440124 E-Mail: sigrid.baum@baum-kommunikation.de Website: www.baeckerei-buesch.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200218028

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2020 08:01 ET (13:01 GMT)