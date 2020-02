Trotz guten Einkommen gelingt es den Deutschen nicht, sich ein Vermögen aufzubauen. Das zeigt eine Analyse von Kryptoszene.de. In der Schweiz ist das durchschnittliche Vermögen demnach um 545% größer. Auch in anderen Ländern ist es deutlich hoher als hierzulande. In Irland, Italien und Österreich besitzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...