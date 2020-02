Kone-Chef Hernik Ehrnrooth über den gescheiterten Deal mit Thyssenkrupp, wieso die Übernahme am Ende für Kone ein zu großes finanzielles Risiko war und über neue Übernahmekandidaten.

Herr Ehrnrooth, Sie haben über ein Jahr um den Zuschlag für das Aufzugsgeschäft von Thyssenkrupp gekämpft. Kone hat mit 17 Milliarden Euro von allen Bietern den höchsten Preis geboten. Sie haben doch verloren. Wie enttäuscht sind Sie?Natürlich bin ich enttäuscht. Wir haben ein Jahr an diesem Deal gearbeitet, geplant ist er seit 20 Jahren. Nun hat es nicht geklappt. Das ist natürlich enttäuschend. Aber am Ende haben wir eingesehen, dass unter diesen Bedingungen der Kauf des Aufzugsgeschäfts von Thyssenkrupp für uns selbst zu risikoreich ist. Und wir wollten unsere eigene Stärke nicht gefährden.

Das müssen Sie uns bitte erklären. Wieso ist die von Ihnen so ersehnte Übernahme plötzlich ein zu großes Risiko für ihr Unternehmen?Wir waren bereit, an Thyssenkrupp vorab 2,5 Milliarden Euro zu zahlen. Thyssenkrupp braucht aber ein Vielfaches an Geld so schnell wie möglich. Aber wir mussten auch sicher sein, dass Thyssenkrupp am Ende noch solvent ist. Und da waren wir nicht mehr so sicher. Für uns hätte das bedeutet, wir verlieren 2,5 Milliarden Euro. Dieses Risiko wollten wir am Ende nicht eingehen.

Dass Thyssenkrupp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...