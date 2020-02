Paris (www.fondscheck.de) - Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA hat begonnen, so die Experten von Lyxor Asset Management (Lyxor AM).Die Märkte würden auf die Bekanntgabe der Entscheidung warten, wer letztlich Donald Trumps Rivale sein werde. Bis Ende März dürfte sich das Kräftespiel bei den Demokraten transparenter gestalten, da in diesem Monat im Rahmen der Vorwahlen 60% der Kandidaten gewählt würden. Sollte bis dahin kein demokratischer Spitzenkandidat in Erscheinung getreten sein, würden sich die Märkte möglicherweise bis zum Ende der Vorwahlen im Juni gedulden müssen. Bernie Sanders' Kampagne scheine Zugkraft zu entwickeln, während Pete Buttigieg und Michael Bloomberg anscheinend ihren Anteil der sich zerstreuenden Wählerstimmen Joe Bidens erobern würden. Die nächsten Vorwahlen könnten für den Erfolg von Bidens Kampagne entscheidend sein. ...

