Red Rock Capital AG: Veränderungen im VorstandDGAP-Ad-hoc: Red Rock Capital AG / Schlagwort(e): Personalie Red Rock Capital AG: Veränderungen im Vorstand18.02.2020 / 15:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MarktmissbrauchsverordnungRed Rock Capital AG: Veränderungen im VorstandLangenhagen - Hannover, den 18. Februar 2020 - Die Red Rock Capital AG (ISIN DE000A1RFML1) gibt hiermit bekannt, dass Vorstand Roland Schreiber sein Amt zum 31. März 2020 im gegenseitigen Einvernehmen niederlegt. Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Alexandru Tit-Andreescu, der als Corporate Finance & Investment Director seit über einem Jahr bei einem externen Dienstleister der Red Rock Capital AG tätig ist, mit Wirkung zum 1. März 2020 in den Vorstand berufen. Aus seinen vorherigen Positionen besitzt Herr Tit-Andreescu umfangreiche Erfahrungen aus dem Investment- und Banking-Bereich sowohl im In- als auch Ausland.Kontakt Red Rock Capital AG Sascha Peter Henkel, Aufsichtsratsvorsitzender Rotekreuzstrasse 33 30627 Hannover Tel.: +49 (0)511 473 14 730 Fax: +49 (0)511 6743 1958 E-Mail: info@redrock-capital.ag Web: http://www.redrock-capital.agEnde der Ad-hoc-Mitteilung18.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Red Rock Capital AG In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen Deutschland ISIN: DE000A1RFML1 WKN: A1RFML Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 977909Ende der Mitteilung DGAP News-Service977909 18.02.2020 CET/CEST