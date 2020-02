Mainz (ots) -Woche 08/20Mittwoch, 19.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Uran - Das unheimliche ElementDer Weg zur BombeDeutschland/Frankreich 201516.35 Uran - Das unheimliche ElementFluch und Segen des AtomzeitaltersDeutschland/Frankreich 201517.20 ZDF-HistoryDas Tschernobyl-VermächtnisDeutschland 201618.05 ZDF-HistoryDie großen Illusionen des AtomzeitaltersDeutschland 2011(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:21.00 ZDFzeitNo-Name oder Marke?Der große Lebensmittel-Test mit Nelson MüllerNutella, Kellogg's und KerrygoldDeutschland 201921.40 ZDFzeitNo-Name oder Marke?Der große Lebensmittel-Test mit Nelson MüllerPizza, Tiefkühl-Gemüse und FischstäbchenDeutschland 201922.25 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieSchummel-Vollkorn, Pflanzendrinks & Co.Deutschland 202023.10 ZDFzeitNelson Müllers LebensmittelreportWie gut sind Äpfel, Orangensaft und Bio-Bananen?Deutschland 202023.55 Fake Food - Die Tricks der LebensmittelfälscherDeutschland 20190.35 heute journal1.05 Dokumentarfilm in ZDFinfoDunkelfeld - Kindesmissbrauch in DeutschlandDeutschland 20202.35 Frankfurt - BahnhofsviertelRotlichtbezirk und HipstermeileDeutschland 20153.15 Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co.Film von Christian StrackeDeutschland 20204.00 Trinken ohne Limit - Die verborgene AlkoholsuchtDeutschland 2019(weiter im Ablauf)Donnerstag, 20.02.Beginnzeitkorrekturen:20.55 Terra XRom am RheinBlüte und BedrohungDeutschland 201621.40 Terra XRom am RheinZentrum des ImperiumsDeutschland 201622.25 Terra XEin Tag im alten RomDeutschland 201623.10 GladiatorenKampfmaschinen der AntikeDeutschland 201423.55 Warrior WomenGladiatorinnen in RomDeutschland/Großbritannien 20160.35 Das Rätsel des EismondsLeben auf dem Titan?Deutschland 20192.05 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 20152.45 Terra XFaszination UniversumOhne LimitDeutschland 20173.30 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 20164.15 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 20164.55 Der Mars - Reiseführer zum Roten PlanetenGroßbritannien 2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4523824