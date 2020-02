Guten Tag,der heutige Tag an der Börse steht unter einer schweren Hypothek. Denn nachdem die Märkte gestern aufgrund des Feiertages in den USA eher ruhig bis positiv laufen konnten, stürzt ausgerechnet der IT-Gigant APPLE heute die Börse in neue Zweifel bezüglich der Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie. Bereits gestern Abend hatte APPLE bekannt gegeben, dass er seine Umsatzprognose für das laufende Quartal verfehlen würde. Das Besondere daran: Diese Prognose war erst wenige Wochen alt. Begründet wurde die neue Einschätzung damit, dass es beim iPhone zu Lieferengpässen kommen würde, weil die Produktion in China langsamer als ursprünglich geplant hochgefahren werden kann.

