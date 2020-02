The last trading day for a number of certificates (ETN) issued by Skandinaviska Enskilda Banken AB is determined for 19 February 2020. The certificates are shown below and changes are implemented by the Exchange with effect 20 February 2020 Name ISIN BEAR OLIE X3 SE DK0060717676 BULL NOVO X2 SE DK0060717759 BULL DAX X3 SE DK0060717916 BEAR DAX X3 SE DK0060718054 BULL DAX X6 SE DK0060718138 BEAR DAX X6 SE DK0060718211 BULL EL X4 SE DK0060718484 BEAR EL X4 SE DK0060718567 BEAR EL X2 SE DK0060718724 BULL GULD X5 SE DK0060718997 BULL GULD X3 SE DK0060719102 GULD SE DK0060719375 BULL HVEDE X5 SE DK0060719458 BULL HVEDE X3 SE DK0060719615 HVEDE SE DK0060719961 BULL SOLV X3 SE DK0060720035 BULL KAFFE X5 SE DK0060720118 BEAR KAFFE X5 SE DK0060720381 BULL KAFFE X3 SE DK0060720464 KAFFE SE DK0060720621 BULL OLIE X5 SE DK0060720704 BEAR OLIE X5 SE DK0060720894 BULL OMXC2 X5 SE DK0060721355 BULL PLATI X5 SE DK0060721785 BULL PLATI X3 SE DK0060721942 PLATI SE DK0060722163 BEAR RAPS X5 SE DK0060722320 BULL SUKKE X5 SE DK0060722759 BULL DANSK X4 SE DK0060722833 BULL NOVO X4 SE DK0060723054 BULL VWS X4 SE DK0060723211 BEAR PAND X4 SE DK0060723641 BULL CARLB X4 SE DK0060723724 BEAR CARLB X4 SE DK0060723807 BULL MAERS X4 SE DK0060723997 BEAR MAERS X4 SE DK0060724029 BULL DANSK X2 SE DK0060724102 SOLV SE DK0060724375 BEAR NOVO X2 SE DK0060724458 BULL PAND X2 SE DK0060724888 BEAR PAND X2 SE DK0060724961 BULL CARLB X2 SE DK0060725182 BULL MAERS X2 SE DK0060725349 BEAR MAERS X2 SE DK0060725422 BEAR SUKKE X3 SE DK0060725778 BULL SOLV X5 SE DK0060726073 BULL GENMA X2 SE DK0060729176 BULL NORDE X2 SE DK0060729846 BULL NORDE X4 SE DK0060729929 BULL COLOP X4 SE DK0060730851 BEAR COLOP X4 SE DK0060731073 BEAR NOVOZ X4 SE DK0060731586 BULL CHR X4 SE DK0060731743 BEAR CHR X4 SE DK0060731909 BULL FLS X4 SE DK0060732121 BEAR DONG X2 SE DK0060739993 BULL DONG X4 SE DK0060740066 BULL DONG X2 SE DK0060740140 BULL DAX X10 SE DK0060765485 BEAR DAX X10 SE DK0060765568 BULL ESTOX X2 SE DK0060767267 SOJA SE DK0060768901 BULL SOJA X4 SE DK0060769123 BULL OMXC X10 SE DK0060879062 BEAR OMXC X10 SE DK0060879146 For further information please contact Surveillance, phone: +45 33 93 33 66