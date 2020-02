EMX Royalty meldet die nächste Transaktion. Der Royalty-Experte hat eine strategische Allianz mit Ensero verkündet und steigt zudem bei der Umweltberatungsfirma ein. Daraus können sich Synergien in beider Geschäft ergeben.

Zusammenarbeit von EMX mit Ensero

Der neue Deal von EMX Royalty (2,58 CAD / 1,77 Euro; CA26873J1075) macht Sinn. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Sprich, wo Bergbau betrieben wird, da muss nach Ende der Bergbautätigkeit auch wieder alles in einen naturgerechten Zustand versetzt werden. Dies schreiben Gesetze in den meisten Mining-Ländern vor. Da dies früher nicht so genau genommen wurde, gibt es in Kanada und in den USA viele aufgelassene Bergbaubetriebe, die wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt werden müssen. Das ist etwas, um das sich Ensero kümmert. Bei der Identifizierung von Mineralgrundstücken mit Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten unter Beachtung der Umweltverträglichkeit werden EMX und Ensero künftig zusammenarbeiten. So kann das Wissen der beiden Gesellschaften zu neuen lukrativen Gelegenheiten im Bergbau führen. Nämlich zu Identifizierung, zum Erwerb, zur Sanierung und dann zum lukrativen Verkauf von Liegenschaften.

Strategische Investition in Ensero

EMX wird 3,79 Mio. USD in die Ensero Holdings investieren. Diese in Privatbesitz befindliche Firma agiert über ihr 100-prozentiges Tochterunternehmen Ensero Solutions (zuvor Alexco Enviromental Group). Durch die Investition erhält EMX Ensero-Vorzugsaktien in Höhe von 3,62 Mio. US-Dollar) sowie jährliche Dividendenzahlungen und sonstige Zahlungen in Höhe von insgesamt 8,54 Mio. Dollar über sieben Jahre. Dazu kommen noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...