Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind spätestens seit Fridays for Future in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen. Trifft das auch bei Investitions-Entscheidungen zu? Wie beliebt sind Nachhaltige Geldanlagen? Über dieses Thema spricht Finanzjournalistin und Autorin Jessica Schwarzer im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Wie Nachhaltige Investments definiert werden und was sich hier in der letzten Zeit getan hat, mehr dazu im vollständigen Interview.